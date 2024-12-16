Протесты в Тбилиси вызвали насмешки в грузинских соцсетях

Проевропейские акции протеста в Грузии вызвали насмешки в местных социальных сетях «из-за попыток придать им характер профессионального или группового протеста». Об этом сообщает газета «Взгляд». Издание обращает внимание, что на понедельник были анонсированы «шествие соседей» и «марш курьеров», а также «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз».

Отмечается также, что накануне на улицы Тбилиси выходили с протестами «болельщики «Реала» и «Барселоны», «специалисты IT», «реставраторы» и «владельцы домашних животных».

«Это не европейство! Это — необразованность!», «Отправьте этих людей в психиатрические лечебницы!», «Ждем шествия двоюродных братьев и сестер», — пишут пользователи соцсетей.

Также участников акций называют «укравшими Рождество гринчами», поскольку они не дали возможность мэрии Тбилиси зажечь новогоднюю елку на проспекте Руставели.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии заявил о провале Майдана в стране.