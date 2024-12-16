Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протесты в Тбилиси вызвали насмешки в грузинских соцсетях

Проевропейские митинги в Тбилиси высмеяли в грузинских социальных сетях

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Проевропейские акции протеста в Грузии вызвали насмешки в местных социальных сетях «из-за попыток придать им характер профессионального или группового протеста». Об этом сообщает газета «Взгляд». Издание обращает внимание, что на понедельник были анонсированы «шествие соседей» и «марш курьеров», а также «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз».

Отмечается также, что накануне на улицы Тбилиси выходили с протестами «болельщики «Реала» и «Барселоны», «специалисты IT», «реставраторы» и «владельцы домашних животных».

«Это не европейство! Это — необразованность!», «Отправьте этих людей в психиатрические лечебницы!», «Ждем шествия двоюродных братьев и сестер», — пишут пользователи соцсетей.

Также участников акций называют «укравшими Рождество гринчами», поскольку они не дали возможность мэрии Тбилиси зажечь новогоднюю елку на проспекте Руставели.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии заявил о провале Майдана в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами