Премьер Грузии заявил о провале Майдана в стране

Майдан в Грузии провалился. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Мы смогли нейтрализовать насильственный ресурс, и сегодня такого ресурса у радикальной оппозиции нет. Остается только то, что до 2 тыс. человек каждый день собираются на проспекте Руставели. Есть более 1 млн 120 тыс. человек, которые поддержали «Грузинскую мечту», — сказал он.

Кобахидзе подчеркнул, что Майдан в Грузии никогда не состоится.

Выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии. Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания. Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.

14 декабря президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.

Ранее премьер Грузии рассказал, что помогло избежать «майдана».