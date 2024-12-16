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Песков заявил, что судьба баз РФ в Сирии определится в ходе диалога

Песков: судьба военных баз РФ будет определена в диалоге с новыми властями Сирии

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Кадр из видео/Телеканал «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о судьбе российских военных баз в Сирии.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет (о судьбе баз РФ — прим. ред.). Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране (в Сирии — прим. ред.). Все это будет определяться в ходе диалога», — сказал представитель Кремля.

Газета Financial Times писала, что Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам издания, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена)*. Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской Латакии в Ливию.

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