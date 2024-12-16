В Совфеде одной фразой оценили планы властей Украины бежать в Лондон в 2022 году

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой оценил заявление бывшего министра иностранных дел Украины о том, что власти страны обсуждали возможность релокации в Лондон в 2022 году.

«Надо было ехать», — написал Пушков.

Парламентарий также допустил, что такой «резервный вариант» все еще сохраняется.

До этого Пристайко сообщил, что он предложил идею о релокации в Лондон 8–10 февраля 2022 года. По словам экс-посла, тогда он сопровождал Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании, во время поездки в Киев.

«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]. Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — сказал экс-глава МИД Украины.

7 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения выборов. Парламентарий назвал такую ситуацию «золотой ссылкой».

Ранее Кулеба посетовал на снижение поддержки со стороны Великобритании.