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Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине

Путин: нынешнее руководство Украины нелегитимно

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ заявил, что нынешнее руководство Украины нелегитимно. Трансляцию с заседания ведет пресс-служба Кремля.

По его словам, в конституции Украины не указано способа продлить полномочия президента, а ссылка на военное положение не имеет значения. Глава государства считает, что Украина демонстрирует признаки утраты государственности.

В ноябре британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. По данным журнала, офис президента Украины Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией. Он не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Ранее бывший украинский министр иностранных дел, экс-посол республики в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что власти Украины обсуждали возможность релокации в Лондон в начале февраля 2022 года.

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