Рябков считает оторванными от реальности заявления о связи позиции РФ по Сирии с Украиной

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает оторванными от реальности рассуждения о взаимосвязи позиции России по Сирии с дальнейшей судьбой Украины. Об этом заявил ТАСС.

«Я против подобных искусственных и оторванных от реальности схем», — сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос агентства.

В пример Рябков привел то, что во времена ученого-селекционера Ивана Мичурина делались попытки прививать груши на яблони. По его словам, хоть в первом поколении деревьев что-то получалось, однако генетически эти опыты успеха не приносили.

«Так и здесь: попытки то ли скрестить ужа с ежом...» — заявил Рябков.

16 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба российских военных баз в Сирии будет определена в диалоге с новыми властями страны.

По данным Financial Times, за последние дни Россия вывела не менее 400 солдат из района Дамаска в рамках координации с основной оппозиционной группировкой, свергнувшей режим Башара Асада.

Ранее сообщалось, что Асад переправил почти две тонны евро и долларов в Москву.