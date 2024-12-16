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Посол Бахрейна в Москве призвал прислушаться к мнению РФ по Сирии

Посол Бахрейна в РФ: мнение Москвы по Сирии является важным

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Мнение России по ситуации в Сирии является важным, его нужно слышать. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати.

«Россия — член Совета Безопасности ООН и играет большую роль в вопросах глобальной безопасности. Важно слышать их мнение и обсуждать с ними разные проблемы», — заявил он.

По словам посла, он поддерживает диалог с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

До этого замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что БРИКС рассмотрит заявку Сирии на вступление в объединение, если новые сирийские власти ее подтвердят. По его словам, члены объединения никого не подгоняют, ни к чему не стимулируют и с уважением относятся к любому выбору. Это слишком серьезный вопрос, чтобы гнаться за формальными показателями с точки зрения состава участников БРИКС.

Ранее в России отреагировали на сообщения о том, что Асад самолетами вывозил валюту в РФ.

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