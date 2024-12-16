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В МИД РФ заявили, что БРИКС будет готова рассмотреть заявку Сирии

Рябков заявил, что БРИКС рассмотрит заявку Сирии при желании новых властей

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Владимир Песня/РИА Новости

БРИКС рассмотрит заявку Сирии на вступление в объединение, если новые сирийские власти ее подтвердят. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Вне всякого сомнения», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, готовы ли будут в БРИКС рассмотреть заявку Сирии при ее подтверждении новыми властями.

БРИКС серьезнейшим образом рассматривает заявки всех стран, и Сирия «не исключение», подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, члены объединения никого не подгоняют, ни к чему не стимулируют и с уважением относятся к любому выбору. Это слишком серьезный вопрос, чтобы гнаться за формальными показателями с точки зрения состава участников БРИКС, добавил Рябков.

По итогам саммита БРИКС в Казани в октябре 13 государств получили статус стран — партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

В ноябре спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что Дамаск может рассчитывать на работу в БРИКС после окончательного урегулирования конфликта. Однако 8 декабря мятежники захватили Дамаск и объявили о свержении режима.

Ранее сообщалось, что еще две страны станут партнерами БРИКС.

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