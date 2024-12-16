На Украине рассказали, какими будут переговоры по решению конфликта

Быстрых переговоров по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе не будет из-за сохраняющихся «разногласий» между Москвой и Киевом. Такое мнение в беседе с газетой The Times выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«На мой взгляд, быстрых переговоров не будет», — отметил он.

По словам Кулебы, между Россией и Украиной по-прежнему существуют «фундаментальные разногласия», которые делают мир невозможным.

В этой связи, считает бывший министр иностранных дел Украины, Трампу будет трудно договориться о мирном соглашении по Украине.

Кроме того, Трамп может «передумать» и продолжить предоставлять военную и финансовую помощь Киеву, отметил Кулеба.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс писал, что Украина проигрывает в продолжающемся конфликте с Россией, в связи с чем Трамп скоро «усадит» стороны за стол переговоров.

Ранее президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине.