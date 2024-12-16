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МИД Белоруссии назвал число введенных санкций против страны

Замглавы МИД Амбразевич: против Белоруссии ввели 219 ограничительных решений

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Алексей Майшев/РИА Новости

США, Великобритания, Евросоюз и другие страны за последние годы приняли в отношении Белоруссии 219 ограничительных решений. Об этом сообщил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья, передает РИА Новости.

Он рассказал, что за последние три года против страны было введено несколько санкционных пакетов, которые охватывают целые сектора экономики республики.

«Не претендую на окончательный подсчет, но начиная с 2020 года 219 ограничительных решений принято в отношении Беларуси западными государствами», — сказал Амбразевич, отметив, что под личными санкциями находятся около 1,5 тысячи физических и юридических лиц.

Больше всего рестрикций было введено со стороны Евросоюза (48 решений) и США (38), добавил замглавы МИД.

В ноябре белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что внешняя политика Белоруссии была скорректирована с учетом введенных против нее санкций.

Ранее Лукашенко назвал фашистскими западные санкции против Белоруссии.

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