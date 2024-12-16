Эксперт объяснил, чем чреваты санкции США против российской нефти

Санкции США против российской нефти могут серьезно повысить мировую геополитическую напряженность. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. По его словам, если Вашингтон начнет давить на покупателей углеводородов из РФ, например на Индию или Китай, миру грозит серьезная эскалация, к которой не готов даже американский лидер Джо Байден, любящий опасные политические эксперименты.

«На сегодня у Вашингтона остаются еще две опции. Первый вариант — продолжать старую линию, вносить танкеры, замеченные в перевозке нефти из России стоимостью выше ценового потолка, в санкционные списки. Но, честно говоря, я не думаю, что это поможет создать серьезные проблемы Москве», — сказал Митрахович.

Танкеры, по его словам, могут быть перерегистрированы в новых реестрах.

14 декабря министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты продолжат пытаться ограничивать доходы России от продажи нефти. Вашингтон в качестве одной из мер ограничения российских доходов раздумывает над понижением потолка цен на углеводороды из РФ, указала она.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. По их словам, американский президент долгое время не решался вводить подобные ограничения, опасаясь роста цен на углеводороды во время выборов в США. Теперь уходящую администрацию ничто не останавливает.

Ранее в США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России.