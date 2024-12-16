Россия в 2024 году взяла под контроль в шесть раз больше территорий на Украине, чем за весь 2023 год. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Россия в этом году получила в шесть раз больше территории, чем за весь 2023 год», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что после многих обещаний не уступать России никаких территорий президент Украины Владимир Зеленский «недавно признал, что украинской армии сейчас не хватает сил, чтобы освободить все земли».

До этого то же издание писало, что украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо.

Отмечалось, что Украина «неуклонно теряет позиции с лета», ее армия сталкивается со все более острой нехваткой солдат.

Ранее в США признали, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.