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В Норвегии рассказали об истинной цели Запада на Украине

Профессор Дизен: Запад конфликтом на Украине хочет сохранить свое господство

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Украинский конфликт был организован и продолжается в интересах Запада, который стремится сохранить свое мировое господство. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи украинцам», — подчеркнул он.

Дизен напомнил, что в 2014 году, когда Запад поддержал государственный переворот на Украине, создав предпосылки для дестабилизации ситуации в стране, только 20% украинцев желали вступления в НАТО.

До этого бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес заявлял, что целью существования НАТО является насыщение военно-промышленного комплекса стран Запада.

По его словам, Североатлантический альянс продвигает войну, а не мир.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Ранее Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине.

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