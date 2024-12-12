Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя публичные дискуссии и противоречия между союзниками Киева по поводу условий потенциального мирного соглашения на Украине, заявил, что они выглядят очень положительно для Владимира Путина, хотя он даже не за столом переговоров. Его слова приводит «Европейская правда».

Рютте подчеркнул, что на Западе слишком открыто обсуждают то, как может выглядеть возможное соглашение Москвы и Киева.

«Мы делаем это публично и открыто, и это наша сильная сторона. Но здесь тоже есть маленькая проблема. Я вижу все это в прессе: гарантии, членство в НАТО – за и против, соглашаться или нет Украине на уступку территорий. Если бы я сейчас сидел в Кремле, и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: «Все двигается для меня очень положительно! А я даже не за столом переговоров», — сказал генсек НАТО.

До этого Рютте предупредил избранного президента США Трампа о «страшной угрозе», если Киев подпишет невыгодное ему соглашение.

Аргументируя свое утверждение, генсек НАТО заявил, что Россия поставляет КНДР ракетные технологии и это представляет собой серьезную угрозу не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

Ранее в Финляндии захотели показать Путину, что он не победит «даже за столом переговоров».