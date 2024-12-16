В Киргизии раскрыли причину освобождения премьера от должности

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров был освобожден от занимаемой им должности 16 декабря в связи с переходом на другую работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны Садыра Жапарова сообщает РИА Новости.

Акылбека Жапарова освободили от должности в понедельник.

Жапаров был председателем кабинета министров и руководил администрацией президента Киргизии с октября 2021 года. Некоторые местные СМИ сообщают, что он ушел по собственному желанию, написав заявление.

По данным Vesti.az, исполняющим обязанности премьера и руководителя администрации президента назначили 64-летнего Адылбека Касымалиева, который до этого занимал пост первого заместителя главы правительства.

Ранее сообщалось, что в посольстве Узбекистана в России появится новая должность.