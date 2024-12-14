В посольстве Узбекистана в России появится новая должность

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в посольстве в России должность представителя МВД страны. Информация об этом есть в указе главы государства «О повышении эффективности деятельности посольства».

Целью создания должности стала помощь в защите прав граждан Узбекистана и более тесное сотрудничество с правоохранительными органами России, отметили в документе.

Так, представитель МВД должен будет усилить сотрудничество по борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми в России. Указано, что назначать представителя МВД Узбекистана будет министр иностранных дел по представлению министра внутренних дел и по согласованию с президентом республики.

В России, по данным МВД на сентябрь текущего года, находились 6,2 млн людей с иностранным гражданством. Больше всего выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии.

До этого Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предложило запретить создавать этнические некоммерческие организации — в случае уже существующих НКО предлагается следить за тем, чтобы число этнических россиян в них было больше, чем число иностранцев, в том числе натурализовавшихся.

Ранее в Госдуме сообщили, что отток мигрантов из России усилился из-за ослабления рубля.