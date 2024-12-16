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Заседания правительства Курской области будут показывать онлайн

Хинштейн: заседания правительства Курской области будут транслироваться онлайн

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

С понедельника, 16 декабря, все заседания правительства Курской области будут проходить в онлайн-режиме и будут открыты для граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Как и обещал, с сегодняшнего дня — все заседания правительства Курской области будут проводиться в открытом режиме и транслироваться онлайн», — подчеркнул он.

Врио губернатора региона заявил, что будет рад любым здравым, конструктивным предложениям по развитию региона.

До этого Хинштейн в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что жители региона «истосковались по нормальному человеческому общению».

Хинштейн также заявил, что с первых дней на посту врио губернатора ему поступило много жалоб от жителей региона. По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Хинштейн дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за ситуации на дорогах.

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