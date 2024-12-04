Один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку

Один из руководителей грузинского полицейского спецназа подал в отставку. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Начальник управления оперативного планирования департамента особых поручений министерства внутренних дел Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили опубликовал в социальной сети заявление на имя главы МВД Вахтанга Гомелаури, в котором попросил освободить его от должности «по семейным обстоятельствам» и уволить со службы.

К своему посту полицейский добавил знаки флагов Грузии и Европейского союза.

4 декабря в Тбилиси сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали Зураба Датунашвили, члена оппозиционной партии «Ахали», который является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером по греко-римской борьбе.

Силовики также задержали оппозиционного политика и бывшего депутата парламента страны Александра Элисашвили за участие в драке в Тбилиси.

Ранее Зеленский назвал позорными действия властей Грузии.