Продолжение ЕС политики экономических санкций против России сравнимо с «государственным переворотом» против европейской промышленности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Безумие, это словно государственный переворот против нашей (ЕС. — прим. ред.) собственной промышленности. Это необъяснимо», — подчеркнул он.

Нимайер обратил внимание на то, что Евросоюз вопреки санкциям все равно покупает нефть из России, получая ее через Индию. По его словам, введенные Брюсселем санкции против Москвы не привели к нужному эффекту, а лишь усложнили жизнь Европе.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза 16 декабря согласуют первые санкции в отношении России за так называемую гибридную деятельность.

8 октября Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против РФ за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». В заявлении говорится, что эти новые рамки позволят Брюсселю преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

Ранее Венгрия и Болгария нашли способ платить за российский газ.