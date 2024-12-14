Политолог раскрыл планы Эрдогана на Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территории Сирии. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

По его словам, турецкая армия является одной из сильнейших в регионе, а Сирия сейчас не в состоянии оказать достойное сопротивление. При этом арабские страны вряд ли захотят вмешиваться, если Эрдоган введет войска на территорию республики.

«Я думаю, что Эрдоган попробует определенную часть территории забрать в рамках проекта неоосманизма», — сказал Глазунов.

Он считает, что Эрдоган мечтает о славе первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, чтобы остаться в истории, как выдающийся турецкий деятель.

По мнению политолога, лидер Турции будет стараться установить контроль над такими сирийскими городами, как Дамаск, Алеппо, Ракка, Хама и Идлиб, мотивируя свои захватнические действия тем, что раньше эти территории принадлежали Османской империи.

14 декабря Эрдоган заявил, что пять сирийских городов — Дамаск, Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка — станут турецкими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять османских территорий, сегодня представляющих указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую ныне представляет Турция.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.