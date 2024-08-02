В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы выразить благодарность за содействие при организации обмена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин <…> лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за <…> сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков раскрыл детали обмена заключенными.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, из Белоруссии был вывезен гражданин ФРГ Рико Кригер. 30-летнего немца, работавшего фельдшером в Красном Кресте, задержали в Белоруссии 6 ноября 2023 года. По версии следствия, Кригер был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины. 20 июля мужчину приговорили к наивысшей мере наказания, а 31 июля стало известно, что президент Лукашенко помиловал Кригера.

Ранее обмененный журналист Гершкович перед отъездом в США попросил интервью у Путина.