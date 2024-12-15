В Госдуме назвали причину отказа Зеленского в общении с Орбаном

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского общаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном связан с позицией западного политика по конфликту России и Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Зеленский был и остается зависимой марионеткой. Орбан — один из немногих европейских политиков, которые высказывали свою откровенную позицию, и он имеет свою, отличную от многих стран особую позицию по данному конфликту», — заявил он.

По словам депутата, Орбан проводил переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также приезжал с визитом в Москву. Он добавил, что высказывания украинского лидера нельзя считать серьезными и откровенными.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

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