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Глава африканской делегации сделал в ДНР заявление о Путине и борьбе с колониализмом

Глава делегации из Африки Ашебир: Путин вдохновляет на борьбу с колониализмом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Проводимая президентом России Владимиром Путиным политика вдохновляет народы Африки на борьбу с колониализмом. Об этом на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил лидер посетившей республику африканской делегации, член Палаты народных представителей Эфиопии от правящих партий РДФЭН и Партии процветания, исполняющий обязанности президента Панафриканского парламента Гайо Ашебир, сообщает РИА Новости.

«Мы высоко ценим и уважаем Владимира Путина, потому что он является символом независимости для нас и дает нам энергию, чтобы бороться с силами колониализма», — сказал он в ходе встречи.

По словам Ашебира, солидарность Африки с Российской Федерацией держится не на ее силе, а на том, что РФ на мировой арене ведет активную борьбу за суверенное право африканских государств распоряжаться собственными ресурсами.

«Именно Россия сказала «нет» воровству ресурсов, «нет» колониализму и его силе, «нет» вторжению на наши территории», — отметил он.

Ашебир также подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Африку и всегда была на ее стороне. Поэтому сейчас африканский континент солидарен с РФ, добавил он.

В апреле Путин говорил, что на Западе до сих пор присутствуют исторические фобии, там все еще продолжают обвинять Россию в потере колоний. Он объяснил, что западные страны продолжают обижаться на РФ за ее помощь народам Африки, Латинской Америки и Азии в борьбе за независимость.

Ранее Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее западных стран.

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