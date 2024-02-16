Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее западных стран

Колониальная политика должна была остаться страницей прошлого, но западные страны и сегодня пытаются прибегать к подобным практикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «За свободу наций», передает ТАСС.

Он отметил, что неоколониализм является «позорным наследием многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов планеты.

«Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие государства, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, такая политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

В октябре 2023 года российский президент раскритиковал западный колониальный подход к созданию миропорядка.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».