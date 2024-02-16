Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее западных стран

Путин: Запад пытается прибегать к позорным практикам колониализма

close
100%
tuckercarlson.com

Колониальная политика должна была остаться страницей прошлого, но западные страны и сегодня пытаются прибегать к подобным практикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «За свободу наций», передает ТАСС.

Он отметил, что неоколониализм является «позорным наследием многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов планеты.

«Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие государства, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, такая политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

В октябре 2023 года российский президент раскритиковал западный колониальный подход к созданию миропорядка.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами