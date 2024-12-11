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В МИД РФ осудили действия Израиля в районе Голан

Захарова: занятие ЦАХАЛ буферной зоны в районе Голан нарушает договор с Сирией

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Ohad Zwigenberg/AP

Действия Израиля в районе Голан нарушают условия соглашения между Сирией и еврейским государством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, действия войск ЦАХАЛ, занявших буферную зону в районе Голанских высот и ряд прилегающих к ней районов, нарушают условия соглашения между Израилем и Сирией о разъединении сил от 1974 года.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон, не столкнувшись с сопротивлением.

9 декабря премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. До этого они были частью Сирии. После войны Судного дня 1973 года было заключено соглашение о перемирии, и на Голанских высотах разместились миротворческие силы ООН. Линия разделения называется «Браво» (со стороны Сирии) и «Альфа» (со стороны Израиля).

Ранее Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля.

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