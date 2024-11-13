Трамп назвал нового директора ЦРУ

Экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф станет главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны. Об этом сообщается в заявлении Трампа, которое распространила его переходная команда.

«Я с радостью объявляю, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф будет занимать должность главы Центрального разведывательного управления», — заявил он.

По словам политика, этот человек станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере разведки США.

Отмечается, что Рэтклифф «разоблачил ложь» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Кроме того, он «говорил правду» американцам о скандальной информации, найденной в ноутбуке сына действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Рэтклифф возглавлял нацразведку США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. До этого он был членом палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

Накануне Трамп объявил, что конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц займет должность советника по национальной безопасности США.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.