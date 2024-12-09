В Германии предложили платить сирийцам по 1000 евро за возвращение на родину

Депутат бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан на фоне свержения правительства Башара Асада предложил платить по 1000 евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии. Об этом пишет Bild.

«В качестве первого шага я бы сказал, что мы делаем предложение. Как насчет того, чтобы немецкое правительство сказало: «Каждый, кто хочет вернуться в Сирию, мы посадим его в самолет и дадим ему стартовый капитал в размере 1000 евро?» — сказал Шпан.

9 декабря стало известно, что власти Германии приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от сирийцев.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Дипломат подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что народ Сирии самостоятельно определит свое будущее.

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.