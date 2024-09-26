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Лже-Кулеба позвонил по видеосвязи сенатору США Кардину

NYT: неизвестный, выдавший себя за Кулебу, позвонил сенатору США Кардину

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Alina Smutko/Reuters

Неизвестный притворился бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Как пишет издание со ссылкой на электронное письмо, которое сенаторы получили от специалистов по безопасности, лже-Кулеба позвонил, используя технологию дипфейка, с целью узнать мнение сенатора по вопросам внутренней и внешней политики США.

«Это возобновило опасения, что законодатели могут стать мишенью для злонамеренных субъектов, стремящихся повлиять на политику США или получить конфиденциальную информацию», — утверждает NYT.

По данным источника, звонку предшествовало электронное письмо, которое сенатор получил 26 сентября. В нем была озвучена просьба подключиться к видеоконференции в Zoom. NYT пишет, звонивший выглядел и говорил как Кулеба.

Однако у сенатора появились подозрения, когда его собеседник начал задавать политизированные вопросы, в частности, о предстоящих выборах президента США. Кроме того, «Кулеба» спросил американского чиновника, поддерживает ли Кардин нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.

После этого сенатор принял решение прекратить разговор, после чего сообщил о произошедшем в Госдепартамент США. В ведомстве подтвердили, что собеседник сенатора в действительности не был Кулебой.

Ранее Кулебу нашли на вокзале в Полтавской области с беляшом.

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