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В немецкой разведке призвали к пересмотру всей архитектуры безопасности Германии

Экс-глава разведки Шиндлер призвал к пересмотру архитектуры безопасности ФРГ

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Global Look Press

Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Герхард Шиндлер (2011-2016) призвал к пересмотру всей архитектуры безопасности Германии. Об этом он сказал в интервью RND.

По его мнению, текущая ситуация буквально требует общего пересмотра архитектуры безопасности Германии, в том числе военной.

Экс-разведчик отметил, что необходимо уточнить, какая организация какие задачи должна выполнять по обеспечению безопасности страны; какие кадровые и материальные ресурсы для этого требуются.

Шиндлер обратил внимание, что такого общего пересмотра в ФРГ еще никогда не было. Разведчик уверен, что Германия должна стать лучше в области контрразведки, борьбы с общей и организованной преступностью и терроризмом, а также в целом в защите от угроз из киберпространства.

Германия должна быть готова к любому вооруженному конфликту, только в таком случае сдерживание и влияние на геополитические вызовы смогут сработать, резюмировал Шиндлер.

До этого посол Германии Александр Ламбсдорфф объяснил в интервью РБК, что решение Берлина и Вашингтона о размещении ракет средней дальности на немецкой территории не является шагом к эскалации.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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