Новые власти Сирии намерены заключить соглашения об обороне с рядом стран

Лидер вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о намерении заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран. Его цитирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Araby.

«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — сказал он.

Аш-Шараа не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее лидер новых властей Сирии назвал условие для выдвижения на пост президента.