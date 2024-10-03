В Хельсинки проводят проверку безопасности посольства России

Полиция Хельсинки проводит проверку безопасности в районе российского посольства по просьбе самой дипломатической миссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, 3 октября, полиция проводит проверку безопасности в районе российского посольства по просьбе посольства Российской Федерации в Хельсинки», — заявили в полиции.

Проверка начала в районе 17:30 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что угрозы для населения нет.

В апреле бразильская полиция начала проверку российского посольства в столице страны Бразилиа после иностранного звонка дипломатам посольства РФ. Неизвестный заявил, что в здании заложена бомба. На место прибыли саперы, пожарные и специалисты группы батальона специальных операций. Здание обыскали, но в нем ничего не было обнаружено. Российское посольство в Бразилии не подтверждало информацию об инциденте официально. До этого появились подробности о «минировании» Российско-армянского университета в Ереване.

Ранее в Москве неизвестные облили краской посольство Чехии.