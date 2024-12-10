В Бразилии рассказали о состоянии президента после операции

Состояние президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которого госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, стабильное, он останется под наблюдением врачей. Об этом сообщило издание Terra со ссылкой на министра — руководителя управления общественных связей Паулу Пимента, передает ТАСС.

«Процедура прошла абсолютно нормально, как и было запланировано. Президент госпитализирован и пробудет в больнице еще несколько дней», — сказал Пимента.

Лула да Силва был доставлен в хирургическую больницу в Сан-Паулу рано утром 10 декабря после того, как у него начались сильные головные боли. Врачи выявили у него внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября, когда президент упал в ванной комнате и ударился головой. Во время операции ему удалили гематому.

Бразильский лидер из-за этой травмы не смог поехать на саммит БРИКС в Казани.

Ранее президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы.