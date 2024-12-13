Президента Бразилии оставили в реанимации

Президент Бразилии Лула да Силва остался в реанимации после операции на мозге — ему удалили внутричерепной дренаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации бразильского президента.

«Утром ему была проведена эндоваскулярная процедура (эмболизация средней менингеальной артерии). Днем были проведены новые лабораторные исследования, а ранним вечером без осложнений удален внутричерепной дренаж», — сообщается в заявлении.

Да Силва перенес трепанацию черепа — эта операция стала необходимой после несчастного случая, произошедшего с бразильским президентом 19 октября. Врачи утверждают, что после успешно проведенной операции Лула да Силва будет выписан из отделения интенсивной терапии уже в пятницу, 13 декабря.

До этого сообщалось, что Луле да Силве проведут новую операцию для предотвращения кровоизлияния в мозг.

В связи с этим вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства.

Ранее в Бразилии рассказали о состоянии президента после операции.