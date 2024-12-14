В Южной Корее начнут расследование попытки госпереворота в стране

Оппозиция Южной Кореи после импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю призвала назначить специального прокурора в целях расследования попытки государственного переворота. Об этом сообщает агентство »Рёнхап».

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

Накануне Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Он подчеркнул, что введенное им военное положение не было мятежом, так как он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: оно не состоялось, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.