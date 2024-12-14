Выборы президента Грузии состоялись

Президентские выборы в Грузии признаны состоявшимися, поскольку в электоральном процессе приняли участие более половины выборщиков, коллегия состоящей из 300 человек. Об этом заявила на брифинге представитель ЦИК Грузии Натия Иоселиани, передает ТАСС.

«К половине двенадцатого (10:30 мск – прим. ред.) в процессе уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись», — подчеркнула она.

Для победы на выборах кандидату на этот пост Михаилу Кавелашили необходимо набрать две трети голосов выборщиков.

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз президентские выборы в стране пройдут по новой системе.

Впервые в истории главу государства выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее президент Грузии направилась «на работу» к митингующим у парламента.