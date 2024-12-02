Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Азербайджан начал поставки природного газа в Словакию. Об этом сообщила госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на своем сайте.

«С 1 декабря 2024 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставку газа SPP, крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии», — говорится в сообщении.

Поставка осуществляется в рамках сотрудничества компаний на основе «краткосрочного пилотного контракта». SOCAR и SPP намерены развивать долгосрочное энергетическое партнерство, подчеркнула азербайджанская компания.

Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ. Кроме нее Баку поставляет этот вид топлива Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на Евростат сообщало, что Россия и Алжир стали единственными странами, которым в 2024 году удалось существенно нарастить свои доли в поставках газа Евросоюзу.

Ранее Алиев заявил о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу.