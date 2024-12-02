Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Азербайджанская SOCAR начала поставки газа словацкой компании SPP

close
Hannibal Hanschke/Reuters

Азербайджан начал поставки природного газа в Словакию. Об этом сообщила госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на своем сайте.

«С 1 декабря 2024 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставку газа SPP, крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии», — говорится в сообщении.

Поставка осуществляется в рамках сотрудничества компаний на основе «краткосрочного пилотного контракта». SOCAR и SPP намерены развивать долгосрочное энергетическое партнерство, подчеркнула азербайджанская компания.

Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ. Кроме нее Баку поставляет этот вид топлива Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на Евростат сообщало, что Россия и Алжир стали единственными странами, которым в 2024 году удалось существенно нарастить свои доли в поставках газа Евросоюзу.

Ранее Алиев заявил о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами