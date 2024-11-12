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Алиев рассказал о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу

Алиев: Еврокомиссия попросила поставлять азербайджанский газ в Европу

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что увеличить объемы поставок газа из республики в Европу после начала украинского конфликта было предложением Еврокомиссии (ЕК). Запись выступления главы республики опубликована на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

Алиев подчеркнул, что встретился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года. Тогда Евросоюз подписал соглашение с азербайджанской стороной об удвоении поставок газа из республики.

Президент Азербайджана добавил, что ЕС понадобился газ страны в связи с изменившейся геополитической ситуацией, поэтому европейские страны и попросили Баку помочь.

8 ноября фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Она настаивает, что поставки СПГ из США дешевле. По ее прогнозу, это поможет уменьшить цены на энергоресурсы в ЕС.

Ранее в Италии заявили, что американский СПГ вредит Европе.

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