В Госдуме заявили о возросшей активности Запада

Ангажированная активность Венецианской комиссии, являющейся одной из структур Совета Европы, возрастает при принятии законов, направленных на защиту суверенитета. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

​«Ангажированная активность Венецианской комиссии возрастает всякий раз, когда где-то начинают принимать законы, направленные на защиту суверенитета», — написал он.

Парламентарий указал, что в опубликованном на днях отчете венецианские «комиссары» критикуют РФ за законодательство об иноагентах и о выборах, критикуются также Грузия, Сербия, Венгрия, Киргизия.

​«Проще говоря, недовольство вызывают именно те государства, которые пытаются жить своим умом. В их отчетах сквозит откровенная ревность к государствам, отстаивающим свой суверенитет», — добавил Пискарев.

До этого правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» не согласилась с требованием Венецианской комиссии отозвать недавно принятый закон об иностранных агентах.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.