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В Госдуме заявили о возросшей активности Запада

Пискарев: активность Запада растет при принятии законов о защите суверенитета

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Depositphotos

Ангажированная активность Венецианской комиссии, являющейся одной из структур Совета Европы, возрастает при принятии законов, направленных на защиту суверенитета. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

​«Ангажированная активность Венецианской комиссии возрастает всякий раз, когда где-то начинают принимать законы, направленные на защиту суверенитета», — написал он.

Парламентарий указал, что в опубликованном на днях отчете венецианские «комиссары» критикуют РФ за законодательство об иноагентах и о выборах, критикуются также Грузия, Сербия, Венгрия, Киргизия.

​«Проще говоря, недовольство вызывают именно те государства, которые пытаются жить своим умом. В их отчетах сквозит откровенная ревность к государствам, отстаивающим свой суверенитет», — добавил Пискарев.

До этого правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» не согласилась с требованием Венецианской комиссии отозвать недавно принятый закон об иностранных агентах.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.

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