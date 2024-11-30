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Генпрокуратура ФРГ продвинулась в расследовании подрывов «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии продвинулась в расследовании подрывов «Северных потоков»

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RTL

Генпрокуратура Германии продвинулась в расследовании подрывов «Северных потоков». Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель, пишет Der Spiegel.

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов «Северных потоков»]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», — сказал он.

Роммель отметил, что изначально на подобный успех было трудно рассчитывать.

Он добавил, что в расследовании данного дела еще многое предстоит выяснить. Речь идет в том числе о других участниках преступления, а также их мотивов.

Незадолго до этого немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения сообщила, что минимум шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии раскрыли подробности диверсии на «Северных потоках».

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