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Германия намерена усилить политическое давление на Грузию

Spiegel: МИД Германии собирается более активно продвигать санкции против Грузии

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Германии собирается более активно продвигать санкции против Грузии. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве Германии.

«Министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии», — пишет Spiegel.

Среди высокопоставленных германских дипломатов, особенно активно за санкции против Грузии под предлогом отказа от европейского пути выступает государственный министр по делам Европы Анна Люрман.

До этого стало известно, что главы МИД стран Европейского союза обсудят санкции против Грузии, включая возможное введение визового режима для некоторых категорий физлиц.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.

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