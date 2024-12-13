Макрон обратился ко всем политическим силам Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что все политические силы Грузии должны прийти к диалогу.

«Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества», — сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что за такое взаимодействие несут ответственность все грузины.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий, которые истекают 29 декабря.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции.