Лидеры стран ЕС пригласили Зеленского на встречу в Брюсселе

Главы Германии, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также руководители НАТО и ЕС пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе в среду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, на встрече будет обсуждаться оказание помощи Украине.

«Это будет не встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая дискуссия по предстоящим неделям и месяцам конфликта», — сказал агентству неназванный источник.

Мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры соберутся на саммит стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. В рамках него состоится совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза в ходе предстоящей встречи обсудят целесообразность проведения двусторонних бесед между президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами государств региона.

Ранее Зеленского обвинили в желании «выжать денег» с конфликта на Украине.