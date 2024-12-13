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НПО «Искра» стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Путин передал НПО «Искра» корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче пермского научно-производственного объединения «Искра» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с текстом указа, КТРВ становится собственником 1,24 млрд обыкновенных акций НПО «Искра».

Слияние организаций осуществляется «в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса».

НПО «Искра» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, которое проектирует, производит и поставляет оборудование для топливно-энергетического комплекса, а также разрабатывает и создает ракетные двигатели на твердом топливе и их элементы для ракетных комплексов различного назначения.

КТРВ — один из крупнейших производителей высокоточного вооружения в России. Корпорация была создана в 2002 году. Она специализируется на разработке и выпуске авиационных ракет, крылатых ракет, гиперзвуковых комплексов и боеприпасов. В состав корпорации входят более 30 научных, проектных и производственных предприятий, включая МКБ «Радуга», МКБ «Вымпел» и другие. КТРВ играет ключевую роль в оснащении российской армии и активно поставляет продукцию на экспорт.

Ранее силовики задержали главу компании, снабжающей КТРВ.

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