Силовики задержали главу компании, снабжающей производителя ракет

Силовики задержали Михаила Колесникова, генерального директора компании «ТРВ-инжиниринг», которая обеспечивает снабжение корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Его подозревают в хищении 40 млн рублей у своего предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Выяснили, что Колесников в интересах «ТРВ-инжиниринг» заключил контракт с компанией из Таганрога, контролируемой им, на сумму 40 миллионов рублей для поставки металлопродукции, необходимой для ракетного производства. Однако полученные средства он использовал для строительства собственного дома в Сочи», — рассказал источник агентства.

В отношении Колесникова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент Колесников задержан, в его доме и на предприятии проводятся обыски.

По словам источника, к преступной деятельности Колесникова вышли в ходе расследования дела против бывшего гендиректора АО «Звезда - Стрела» Владимира Масленского, который заключил досудебное соглашение и стал сотрудничать со следствием. В конце июня Таганрогский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении более 420 миллионов рублей, выделенных Минобороны РФ, и приговорил к четырем годам лишения свободы.

КТРВ является разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. В корпорацию входят десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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