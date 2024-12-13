Нынешняя Россия — единственный преемник древнерусского государства, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». Она опубликована в журнале «Международная жизнь».

Медведев также подчеркнул, что русские и украинцы — это один народ, а не просто братские народы.

«Бредовой является и идеологема о некой «Руси-Украине», вошедшая в оборот с подачи русофоба М.С.Грушевского и поддерживавших его шовинистов и ксенофобов В.Б.Антоновича, Д.И.Дорошенко, Н.И.Михновского в начале XX в.», — считает зампред Совбеза.

Он отметил, что проект «Руси-Украины» зарождался в западной Украине под чутким австрийским управлением, и его идеологам в лице Грушевского и других требовалось обосновать преемственность «политического украинства» от древнерусского государства. По мнению Медведева, ставилась задача максимально продлить историю Украины вглубь веков, приватизировать прошлое Руси, сформировать у населения особое антироссийское самосознание.

В феврале президент России Владимир Путин напомнил свои слова о том, что украинцы — часть русского народа, с чем на Украине многие не соглашаются. Затем он добавил, что Украина имеет право определять себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский больше не может представлять свой народ.