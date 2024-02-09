Путин признал право Украины считать себя отдельным народом

Украина имеет право определять себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Путин напомнил свои слова о том, что украинцы — часть русского народа, с чем на Украине многие не соглашаются.

«Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии», — сказал президент России.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин в интервью Карлсону назвал политику США необоснованным давлением.