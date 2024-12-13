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В Латвии раскрыли, когда закончится оружие у Украины

Глава МИД Латвии: Украине хватит оружия до конца лета 2025 года

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украине хватит имеющегося у ВСУ вооружения до конца лета 2025 года. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«По ее словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием», — говорится в сообщении агентства.

Как напомнила Браже, Латвия уже передала в распоряжение Украины военную и финансовую помощь в размере около 1% от ВВП страны. Министр добавила, что Латвия продолжит проведение этой линии.

В том же интервью Браже заявила, что президента России Владимира Путина нужно «склонить» к переговорам по Украине путем дальнейшего предоставления оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.

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