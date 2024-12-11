На Украине заявили, что не могут сами содержать ВСУ

Украина не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Об этом в интервью газете Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как подчеркнул министр, «невозможно содержать такую армию только за счет собственных ресурсов».

Как отметил глава украинского минфина, Киев тратит около 26% ВВП на продолжение боевых действий.

Также Марченко заявил, что без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года. Он уточнил, что Киев должен иметь план по сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, включающий необходимые условия.

Американская газета The New York Times писала, что объемы помощи Украине со стороны США, вероятнее всего, сократятся после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому.