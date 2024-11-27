Госдума разрешила госорганам скрывать часть информации о своей работе

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет госорганы правом скрывать часть информации о своей деятельности в военное время. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, автором которой стал Миюнст, в России предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, где введено военное положение. Так, органы исполнительной власти, военного управления, местного самоуправления и организации получат право ограничивать доступ к информации о своей деятельности. Основанием для такого решения станет указ президента России.

Также законопроект предлагает дополнить полномочия Верховного суда России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета. После вступления документа в силу они смогут ограничить в период военного положения доступ к информации о деятельности судов, следственных органов и прокуратуры.

В июле Госдума приняла законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей для должностных лиц за нарушение требований в области территориальной обороны. Документом предполагается, что рассматривать такие административные дела будут военные комиссариаты.

Ранее Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре.