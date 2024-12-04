Премьер Армении назвал возвращение страны в ОДКБ почти невозможным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ становится все более проблематичным, если не сказать невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. По его словам, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата.

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа», — сказал политик.

Он добавил, что Армения просто не накладывает вето ни на один документ, потому что считает себя вне ОДКБ.

28 ноября в Казахстане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Армения в этом мероприятии участие не принимала. В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что республика заморозила свое участие в объединении.

Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов позднее отметил, что неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не оказывает влияния на эффективность работы организации и страна остается ее союзником.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ.